Verdetto definitivo: la firma taglia fuori Juventus e Milan

Sembra che un obiettivo di Juventus e Milan in ambito di calciomercato sia destinato a sfumare definitivamente: decisione presa per la firma

Il netto successo ai danni dell’Atalanta dimostra come il Milan sia finalmente tornato a volare. Per la prima volta dopo diverso tempo, la squadra targata Stefano Pioli ha messo a referto più di un gol in un singolo match, mantenendo sempre la porta inviolata.

Il tecnico emiliano ha sperimentato, riuscendo a trovare una nuova chiave tattica che consente di riappropriarsi di quell’equilibrio perso dal fatidico pareggio beffa contro la Roma di Mourinho. E ad allietare tutto l’ambiente rossonero ci sono anche i ritorni a pieno regime di Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non può più garantire un certo rendimento in campo, ma la sua presenza è di fondamentale importanza per l’intero spogliatoio. Chiaramente, però, sarà necessario intervenire durante la prossima sessione estiva di calciomercato, a prescindere da come terminerà la stagione in corso. In tal senso, i rossoneri condividono sul fronte entrate un obiettivo alquanto rilevante con i rivali della Juventus. Un obiettivo che potrebbe sfumare definitivamente da qui alle prossime settimane.

Calciomercato Juventus e Milan, il Chelsea vuole rinnovare Kovacic

Il riferimento è a Mateo Kovacic, centrocampista croato che presenta un contratto in scadenza giugno 2024. Il valore di kovacic è fuori discussione: per giunta conosce abbastanza bene la Serie A, vista l’esperienza avuta con la maglia dell’Inter.

La valutazione attuale si attesta intorno ai 35 milioni di euro, ma i ‘Blues’ – dal canto loro – avrebbero deciso di prolungare la scadenza dell’accordo scritto con il classe ’94. Se questo scenario dovesse realmente concretizzarsi nel prossimo futuro, allora le speranze di Juventus e Milan si annullerebbero. Staremo a vedere.