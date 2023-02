“Al Real Madrid per molti anni”: sfuma il colpo per Allegri

La rivelazione dell’agente del calciatore mette una pietra tombale sul progetto della Juve di portare il brasiliano a Torino

Nella frenetica e spasmodica ricerca di un difensore centrale di alto livello che possa definitivamente rappresentare non solo il dopo-Chiellini, ma anche il post Bonucci, la dirigenza della Juve deve probabilmente dare il suo addio definitivo ad un profilo tornato di moda ultimamente, dopo il fallimento dell’assalto portato addirittura quattro anni fa.

A rivelare il retroscena di mercato, condito anche da una sorta di annuncio sul futuro del big, è Ulisses Jorge, agente di Eder Militao, intervenuto in diretta su TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it.

L’agente di Eder Militao svela il futuro del suo assistito

“Quattro anni fa, quando era ancora al Porto, c’era la possibilità di andare alla Juventus, che corteggiò il ragazzo. Però il calciatore ha preferito il Real Madrid. Con tutto il rispetto per la Juventus, che è un club con cui ho grandissimi rapporti, penso abbia fatto bene dato che oggi è uno dei pilastri del Real Madrid“, ha esordito.

“Ancelotti è un grande tecnico, parte da una linea comune con il calcio brasiliano, si capisce perfettamente con loro. Parla per lui l’esperienza, ha un gran tatto con i giovani, sa quali corde toccare per tirare fuori il meglio dai giocatori. La casa di Militao è il Real Madrid, lo sarà ancora per molti anni, stiamo parlando del rinnovo di contratto. Il Real si trova molto bene con lui, non c’è ragione di cambiare casa”, ha concluso.