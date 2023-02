Milan, un talento a rischio: tentativo bianconero

Jesper Lindstrom dell’Eintracht Francoforte è stato accostato al Milan, ma la concorrenza rischia di aumentare. Dall’Inghilterra le risorse non mancano

Nella serata di martedì il Napoli ha confermato il suo straordinario stato di forma battendo per 2-0 fuori casa anche l’Eintracht Francoforte in Champions League. Un successo che indirizza gli azzurri verso uno storico passaggio ai quarti.

Serata quindi piuttosto complicata per la compagine tedesca, tra le cui fila è sceso in campo anche Jesper Lindstrom, trequartista danese classe 2000 autore di una stagione splendida dopo aver già ben impressionato anche lo scorso anno. Il numero 29 di Glasner nonostante il ko ha esaltato il valore del suo Eintracht nel contesto della Champions: “Non credo sia una questione di avere cose da imparare. Sento che abbiamo dimostrato di essere in grado di giocare in questa competizione. – ha detto alla UEFA – Lo abbiamo dimostrato superando un girone molto difficile”. La crescita e le qualità del ragazzo, al netto della sconfitta europea, sono sotto gli occhi di tutti, ed in Italia sarebbe finito in particolar modo nel mirino potenziale del Milan, che proprio in quella zona di campo avrebbe bisogno di forze fresche.

Calciomercato Milan, Lindstrom stuzzica ma occhio alla concorrenza: idea Newcastle

La stagione di Lindstrom è di alto profilo anche dal punto di vista statistico, con la bellezza di 9 gol complessivi tra coppe e campionato con annessi 4 assist. Un calciatore tecnico, capace di finalizzare e servire i compagni e con buona impostazione anche tattica e fisica.

Lindstrom è quindi uno degli osservati speciali in Bundesliga, e potrebbe anche fare comodo al Milan che sicuramente dovrebbe affrontare però una concorrenza in crescita. Non è infatti da escludere che su di lui possa farci un pensierino anche il Newcastle che è in lotta Champions in Premier, ha progettualità e risorse economiche che consentirebbero qualunque tipo di movimento, al netto del valore in crescita del calciatore.