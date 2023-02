“Tre anni fuori dalle Coppe e addio Vlahovic”: tutta la verità in diretta

L’ex conoscenza di Serie A ha confermato il piano del centravanti bianconero per il prossimo futuro nel caso in cui la Juventus dovesse restare fuori dal giro europeo

Ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘, il portiere Emiliano Viviano – oggi in forze al Karagumruk – ha detto la sua sul centravanti della Juventus, Dusan Vlahovic.

“Non lo toglierei mai dal campo, però ci sono cose che non possiamo sapere. Magari non sta bene, del resto è stato fuori due mesi per infortunio e forse è giusto tirare il freno. Se fosse una scelta tecnica, però, non la condividerei“, ha dichiarato l’ex conoscenza di Serie A.

“Non sappiamo quali saranno le alternative e quale sarà lo scenario intorno alla Juventus. Se la prospettiva dovesse essere quella di restare fuori dalle coppe europee per i prossimi tre anni, allora per lui sarebbe certamente complicato restare a Torino“, ha poi aggiunto Viviano.

Brozovic fuori per condizione, la scelta ricade su Inzaghi

Il portiere ha poi condiviso il proprio pensiero in relazione a Marcelo Brozović e le qualità gestionali di Simone Inzaghi, rispettivamente centrocampista e tecnico dell’Inter.

“Per me ci sono soltanto cinque giocatori al mondo più forti di Brozovic quando sta bene, credo che le scelte di schierarlo o meno siano legate alla sua condizione fisica. Quando sta bene, infatti, gioca sempre. Inzaghi ha vinto dei trofei ma lo ritengo anche timoroso e prudente, quando si tratta di gestire i cambi. Col fatto che Calhanoglu sta rendendo bene in quel ruolo, allora l’allenatore dietro consiglio dei medici cerca di fare attenzione all’utilizzo del croato”, ha poi concluso Viviano.