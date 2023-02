I tifosi nerazzurri non ci stanno: “Amazon sotto accusa”

In questo momento, a San Siro, sta andando in scena Inter-Porto, valevole per gli ottavi di finale di Champions League.

In questo momento, allo stadio San Siro, si sta giocando Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League.

I tifosi nerazzurri stanno guardando il match su Amazon Prime Video, che trasmette la sfida in esclusiva. Molti tifosi, però, tramite i propri profili social, si scatenano contro il colosso per la scelta della telecronaca, affidata a Massimo Ambrosini per quel che riguarda il commento tecnico.

I tifosi nerazzurri non ci stanno: Ambrosini sotto accusa

Come detto, i tifosi nerazzurri non hanno gradito la presenza di Massimo Ambrosini al tavolo del commento tecnico.

I sostenitori dell’Inter, infatti, tramite dei tweet hanno mostrato tutto il proprio disappunto per la scelta fatta da Amazon. Questo, ovviamente, è per i trascorsi di Massimo Ambrosini con la maglia del Milan. “Quanto devo pagare in più per non avere Ambrosini?”, “Caro Amazon, noi Interisti ci meritiamo Ambrosini?” questi sono solo alcuni dei commenti da parte dei tifosi sui propri profili social. Insomma, i sostenitori nerazzurri si sono fatti sentire, e vedremo se nei prossimi giorni Amazon deciderà di prendere decisioni diverse in merito.

Allora @PrimeVideoIT quanto devo pagare in più per NON avere Ambrosini e Alciato che commentano l'Inter? Veniamoci incontro, troviamo un accordo #InterPorto — Giulio Di Cienzo (@Matador1337) February 22, 2023

Cara @AmazonIT ma secondo voi noi interisti non ci meriteremmo un qualcosa di diverso di #Ambrosini come opinionista? Ricordate dove ci consigliò di metterci lo scudetto? Noi non abbiamo dimenticato #InterPorto — Giorgio Modino (@modinog) February 22, 2023

Ma abbiamo l’abbonamento con Ambrosini??? — Football And Dreams (@FootballAndDre1) February 22, 2023

Al netto dell'imbarazzante Ambrosini, tutte le partite dovrebbero essere trasmesse da Amazon Prime Video. Ma proprio tutte. Anche quelle di campionato. ❤️#InterPorto — Dave  (@EffeScudata) February 22, 2023

Ancora non ho capito perché Ambrosini deve commentare le partite sia su Dazn che su Prime — Giuseppe 四代目火影 (@giuseppeJ1306) February 22, 2023

Ma perché devo subirmi sempre Ambrosini per le telecronache, PERCHÉ?!?! 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️#InterPorto #ChampionsLeague — Daniela 🖤💙 (@luckyangel89) February 22, 2023

Prime Video perfetto in tutto tranne che per Ambrosini — Matte (@Mattemcss) February 22, 2023