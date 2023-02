Dall’Inter alla Juventus: firma a zero e tradimento

L’Inter targata mister Simone Inzaghi potrebbe dire addio ad un’importante pedina a parametro zero durante l’estate: la Juventus è vigile

Il sorteggio in Champions League è stato sicuramente tra i più favorevoli. Ciò non significa che il passaggio dell’Inter ai quarti di finale della massima competizione europea sia scontato, anzi. Che il Porto sia un’avversaria fattibile sulla carta non c’è dubbio, ma allo stesso i lusitani hanno delle armi che possono mettere in difficoltà i nerazzurri.

Perciò serve massima attenzione all’interno del rettangolo verde di gioco. È assai complicato immaginare una conquista della coppa dalle grandi orecchie da parte della compagine lombarda, nettamente inferiore rispetto a rivali come Manchester City o Bayern Monaco. Però nel calcio non si sa mai davvero cosa può accadere e lo stesso ragionamento vale in ambito di calciomercato. Per quanto concerne il vasto ed intricatissimo mondo delle trattative, le sorprese sono dietro l’angolo. A volte, ovviamente, anche in senso negativo. La dirigenza capitana dall’amministratore delagato Giuseppe Marotta, dal canto suo, sta già ragionando in ottica futura, per cominciare a preparare le prossime mosse sia in entrata che in uscita. Skriniar si trasferirà al Paris Saint Germain dal 1 luglio e il club deve assicurarsi le prestazioni di un valido sostituto. Lo slovacco, inoltre, potrebbe non essere l’unico difensore a lasciare l’Inter a parametro zero nei mesi a venire. Questa sorte potrebbe toccare anche a Stefan de Vrij, il quale – come noto – presenta un contratto in scadenza giugno 2023.

Calciomercato Inter, Juventus sempre vigile su de Vrij a zero

Il rinnovo del contratto dell’ex Lazio appare tutt’altro che scontato, a maggior ragione considerando che Inzaghi ora può contare su un elemento di spessore come Francesco Acerbi, il quale ha dimostrato di poter essere molto utile alla causa nerazzurra.

Il rendimento dell’olandese è calato da un po’ di tempo a questa parte, perciò una separazione in estate non è affatto da escludere. E se la carriera di de Vrij proseguisse in quel di Torino? La Juventus, infatti, è sempre vigile sul difensore e valuta concretamente il suo acquisto, a patto ovviamente che il calciatore non prolunghi la scadenza dell’accordo scritto con l’Inter. Il tradimento, dunque, è dietro l’angolo: staremo a vedere.