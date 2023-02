Lukaku torna al Chelsea: pedina di scambio in Serie A

Romelu Lukaku potrebbe rientrare al Chelsea per diventare una pedina di scambio: il possibile assalto dei ‘Blues’ in Serie A

Archiviato il successo con l’Udinese, è la settimana della Champions League anche per l’Inter di Simone Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro può preparare la sfida al Porto con un Lukaku in più dopo il gol ritrovato su calcio di rigore: “Abbiamo bisogno di tutti. Chi ha giocato da titolare e chi ha subentrato ha fatto un grandissimo lavoro: i giocatori ci mettono impegno anche in allenamento e dovrebbero giocare tutti, ma è chiaro che l’allenatore deve fare delle scelte. Queste scelte le ho fatte in tranquillità”. I prossimi mesi saranno decisivi anche per definire il futuro dell’attaccante belga, ancora di proprietà del Chelsea. I ‘Blues’ di Potter, nonostante la faraonica campagna acquisti di gennaio, sono in piena crisi di risultati e soprattutto gol. In estate il primissimo obiettivo del club londinese sarà sicuramente un bomber da affiancare ai tanti gioielli acquistati nelle ultime sessioni di calciomercato. Con la possibile ‘carta’ Lukaku.

Calciomercato Inter, Lukaku pedina di scambio per il Chelsea

Oltre al già noto interessamento per Vlahovic, il Chelsea potrebbe presto mettere nel mirino altri due bomber della Serie A.

In cima alla lista potrebbe finire Osimhen, capocannoniere indiscusso del campionato: per arrivare al nigeriano, la dirigenza dei ‘Blues’ potrebbe anche offrire il cartellino di Lukaku dopo il rientro dall’Inter. La sua permanenza in nerazzurro è tutt’altro che sicura. Ma non solo. Il belga potrebbe diventare una pedina di scambio anche per il ritorno di Abraham dalla Roma. Il futuro di Lukaku all’Inter è ancora tutto da scrivere.