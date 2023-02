L’Inter mette la freccia: big battute e colpo in arrivo

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, ci sono società che stanno programmando il calciomercato estivo.

La seconda parte di stagione sta entrando nella sua fase più calda e, nonostante questo, ci sono club già proiettati alla prossima stagione.

Tra questi troviamo l’Inter, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa nella sessione estiva. Il reparto che la dirigenza nerazzurra intende rinforzare è l’attacco, che necessita di ulteriore qualità. Nonostante il futuro di Simone Inzaghi sia ancora incerto, la dirigenza sembra aver già individuato il calciatore da provare a portare a Milano, tanto che sembra essere in netto vantaggio sulla concorrenza.

L’Inter mette la freccia: Thuram vede nerazzurro

Come detto, l’Inter ha già iniziato a programmare la prossima sessione estiva di calciomercato in vista della prossima stagione.

Il calciatore scelto dalla dirigenza per rinforzare il reparto offensivo è Marcus Thuram, esterno classe 1997 del Borussia Mönchengladbach. Thuram si sta rendendo protagonista di una grande stagione in Germania, che lo vede a quota 14 reti realizzate e 4 assist forniti in 22 partite disputate. Il calciatore nato a Parma vedrà scadere il proprio contratto con i tedeschi a giugno, e ha deciso di non rinnovarlo. Sul ragazzo c’è il forte interesse di Manchester United e Bayern Monaco ma, stando a quanto riporta la BBC, l’Inter è in netto vantaggio sulle due squadre. Si tratterebbe di un colpo importante per i nerazzurri, visto anche che il classe 97 può ricoprire ogni ruolo del reparto avanzato. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con l’Inter che sembra aver messo la freccia per assicurarsi il primo grande colpo per la prossima stagione.