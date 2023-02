La Juventus cambia pelle: tre ritorni da sogno

La Juventus pianifica il futuro che vedrà con ogni probabilità una vera e propria rivoluzione: spazio ad un trittico clamoroso

In attesa di scendere in campo per la complicata sfida contro la Fiorentina, per dare continuità ai segnali di ripresa mostrati con Lazio e Salernitana, la Juventus è già proiettata sul futuro.

Non è un mistero che indipendentemente da quanto accadrà sul rettangolo verde da qui a giugno, molto è in procinto di cambiare ai vertici bianconeri. In attesa, poi, di comprendere se il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni restituirà alla squadra di Allegri i 15 punti di penalizzazione, riavvicinando la ‘Vecchia Signora’ alla qualificazione in Champions League. Se il gruppo bianconero ha nei pensieri solo il calcio giocato ed il chiudere nel migliore dei modi la stagione, la società d’altro canto lavora ad un trittico di ritorni secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’. Il primo profilo che sarebbe in una situazione di riavvicinamento con l’ambiente bianconero, dopo il tanto chiacchierato e brusco addio, è quello di Alessandro Del Piero. Lo storico capitano non ha mai nascosto il suo amore per la Juventus e, in tal senso, passi importanti sono stati già fatti immediatamente dopo le dimissioni del vecchio CDA. Attenzione, però, perchè ‘Pinturicchio’ non sarebbe il solo.

Non solo Del Piero: la Juve rivuole il grande ex

Anche Giorgio Chiellini, attualmente impegnato in MLS, pare destinato prima o poi a fare rientro alla base, dietro una scrivania. Un’ipotesi altamente probabile.

Attenzione, però, perchè il grande sogno, un nome di assoluto spicco è quello di Michel Platini. Un altro numero 10 che, superato senza macchie le vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto, potrebbe effettivamente rilanciarsi con il club che da calciatore lo ha consacrato tra i migliori di sempre. ‘Le Roi’ ha tanta voglia di tornare attivamente nel mondo del calcio e proprio il club piemontese potrebbe essere disposto a dargli un’occasione.