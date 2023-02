HIGHLIGHTS | Il Lecce ferma anche la Roma: 1-1 al ‘Via del Mare’

Il Lecce di Marco Baroni si conferma avversario ostico per le grandi: anche la Roma non va oltre il pari al ‘Via del Mare’

Un inizio di gara scoppiettante, poi una partita abbastanza equlibrata, in cui è stata la Roma ad avere le occasioni migliori, pur non riuscendo a trovare il gol della vittoria. Al ‘Via del Mare’ di Lecce finisce 1-1 tra i padroni di casa e i capitolini.

I gol arrivano tutti in apertura di match. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 7′, grazie ad un colpo di testa di Baschirotto deviato però in modo decisivo da Roger Ibañez. La reazione della Roma non si fa attendere, e dopo 10′ i giallorossi ospiti raggiungono il Lecce sul pari: è Paulo Dybala a trrasformare con freddezza un rigore concesso per mani di Strefezza in area. Nella ripresa il portiere leccese Falcone si erge a protagonista fermando in almeno 3 occasioni gli avanti capitolini. Mourinho deve accontentarsi di un punto, col Milan che raggiunge proprio la Roma al terzo posto a quota 41.

HIGHLIGHTS Lecce-Roma 1-1: tabellino e classifica

Lecce-Roma 1-1

7′ aut. Ibañez, 17′ rig. Dybala

La classifica di Serie A: Napoli 56, Inter 43, Milan 41*, Roma 41*, Lazio 39, Atalanta 38, Torino 30*, Udinese 29, Bologna 29, Empoli 27*, Juventus 26, Monza 26, Fiorentina 24, Lecce 24*, Sassuolo 23, Salernitana 21, Spezia 19*, Hellas Verona 14, Sampdoria 10, Cremonese 8

*Una gara in più