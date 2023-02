Lo scambio che fa tremare Inter e Juve: intrigo Lautaro-Vlahovic

Due dei grandi protagonisti dell’ultima giornata di campionato sono stati Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic: due bomber che potrebbero essere accomunati dal mercato

Lautaro Martinez ha deciso il derby con una prestazione a tutto tondo di forza, di grinta, di qualità e soprattutto condita dal colpo di testa vincente arrivato nel corso del primo tempo su angolo di Calhanoglu.

L’Inter se lo coccola e se lo gode così come fa la Juventus col ritrovato Dusan Vlahovic, che dopo aver scaldato i motori con i primi spezzoni ha subito marcato il tabellino con una doppietta pesante e decisiva nella vittoria esterna dei bianconeri sul campo della Salernitana. Brillano nella stessa giornata quindi Lautaro e Vlahovic, che potrebbero essere anche accomunati da alcune dinamiche di mercato, visto che la prossima estate ci sarà un top club in particolare che dovrà potenziare il proprio attacco con un big di livello assoluto.

Calciomercato Inter e Juventus, Lautaro-Vlahovic per il Real: caccia al dopo Benzema

“Per un attaccante è importante segnare, viviamo per questo”, ha detto Vlahovic a ‘Dazn’ nel post partita della sfida vinta contro la Salernitana. Un monito ideale per ogni bomber e che il serbo ha tutta l’intenzione di continuare a seguire.

I gol di un giovane attaccante, quelli che potrebbero servire anche al Real Madrid di Florentino Perez in vista della prossima estate visti i tanti problemi della stagione attualmente in corso. Karim Benzema, al netto della vittoria meritatissima del Pallone d’oro, nell’annata attuale non sembra garantire il suo solito apporto a causa di qualche infortunio di troppo, e alla luce anche della carta d’identità è lecito pensare anche ad un altro centravanti da affiancargli per il prossimo anno. Assente anche al Mondiale per Club, il francese ha bisogno di un erede. Il Real potrebbe anche guardare in Serie A ad una doppia strada: mirino su Vlahovic e Lautaro. I blancos possono proporre come merce di scambio un calciatore come Ferland Mendy, che farebbe comodo ad entrambe, e soprattutto ai bianconeri. Chiaro però come una proposta del genere da sola non basterebbe.