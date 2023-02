Contropartita più cash: fanno sul serio per Fagioli

Contropartita più cash, il top club europeo pronto a fare sul serio per Nicolò Fagioli. Il possibile assalto alla Juventus

Finalmente Vlahovic. La Juventus a Salerno ha ritrovato il suo bomber, autore di una doppietta dopo il lungo stop a causa della pubalgia.

Protagonista all’Arechi, e autore anche di un assist, è stato Nicolò Fagioli. “È cresciuto molto in un momento in cui mancavano tanti giocatori, ho messo dentro i giovani e hanno dato risposte importanti. – ha dichiarato Massimiliano Allegri – In assenza di tanti giocatori, i giovani hanno dato entusiasmo e tecnica. Fagioli ha giocato tante partite così come Miretti, Soulé, Iling… stanno lavorando bene, possono solo migliorare”. E post Salerno: “Giocare in verticale è molto bello perché è lo spettacolo del gioco del calcio. Nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni in ripartenza e abbiamo sbagliato tecnicamente. Nel secondo Fagioli ha fatto una giocata deliziosa, poi ha stoppato con la suola e mi sono arrabbiato”. Il centrocampista potrebbe presto finire sul taccuino delle big europee.

Calciomercato Juve, gli occhi del PSG su Fagioli

Il Paris Saint-Germain potrebbe mettere gli occhi su Fagioli per un possibile Verratti-bis.

Anche il club parigino monitora la crescita del centrocampista, e a partire dal prossimo calciomercato estivo potrebbe tentare l’assalto per il bianconero. Sul piatto il cartellino di Renato Sanches, già seguito dalla Juve prima del trasferimento a Parigi, e un conguaglio economico. La società bianconera è avvisata.