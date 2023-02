La Juve lo perde: è il grande sogno del Barcellona

La Juventus può vedere una svolta inaspettata in vista della prossima sessione estiva di calciomercato: assalto a sorpresa

Non è un mistero che la Juventus stia vivendo una delle stagioni più complicate della sua storia recente.

La società torinese deve fare i conti con affari extracalcistici che hanno portato, ad ora, ad una pesante penalizzazione. 15 punti che hanno ribaltato una classifica che cominciava a sorridere alla squadra di Allegri. Adesso, in attesa di conoscere ulteriori sviluppi dall’Inchiesta Prisma, l’attenzione dei vertici bianconeri si sposta lontano. Alla stagione 2023/24, al calciomercato estivo che vedrà la ‘Vecchia Signora’ cambiare non poco per accontentare le richieste del tecnico livornese. Una di queste è sicuramente legata alla corsia di destra della difesa che, salvo colpi di scena, saluterà Juan Cuadrado, in scadenza tra cinque mesi. E sono diversi i nomi che la dirigenza juventina sta valutando per rimpiazzare al meglio l’esterno colombiano. Uno, però, rischia di sfumare definitivamente per una concorrenza che inizia a destare preoccupazioni al club piemontese. Occhi in Spagna dove il profilo di Ivan Fresneda resta uno dei sogni di mercato della Juventus. Ma non solo.

Tutti pazzi per Fresneda: la Juve rischia il ko

Perchè, stando a quanto viene riportato oggi da ‘Fichajes.net’, la società che più ha intenzione di darsi da fare e bruciare l’importante concorrenza è il Barcellona.

Fresneda ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro e piace tanto anche a Borussia Dortmund e Arsenal anche se i catalani, pronti a scaricare il deludente Bellerin, rimangono in pole position. Sergi Roberto dovrebbe rimanere ed il 19enne che sta splendendo con la maglia del Valladolid pare quindi destinato ad affiancarlo, nella prossima stagione con la maglia del Barcellona. Pessime notizie per la Juventus che con ogni probabilità dovrà guardare altrove per rimpolpare quella zona del campo: Fresneda è sempre più vicino ai blaugrana.