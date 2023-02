Niente Serie A, approda in Premier: Milan e Juventus in ginocchio

La seconda parte di stagione dirà molto sul futuro di alcuni allenatori, specialmente di coloro che non stanno rendendo quanti ci si aspettasse.

Questa seconda parte di stagione sarà determinante per alcuni allenatori, che sono in bilico per via degli scarsi risultati ottenuti fino ad ora.

Uno degli allenatori più in bilico è Graham Potter, che non sta facendo bene sulla panchina del Chelsea. I blues, infatti, si trovano attualmente al nono posto in Premier League, a dieci punti dalla zona Champions League. La società per aiutare il tecnico ha investito molto nel calciomercato di riparazione e, qualora le cose non dovessero cambiare, potrebbe decidere di sollevarlo dall’incarico al termine della stagione. In caso di addio, la società inglese avrebbe già individuato il possibile sostituto.

Il Chelsea ha scelto il dopo Potter: occhi su Luis Enrique

Come detto, Graham Potter si giocherà il proprio futuro sulla panchina del Chelsea in questa seconda parte di stagione.

Qualora i risultati non arrivassero e, sopratutto, il tecnico non riuscisse a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, la dirigenza sembrerebbe pronta a sollevarlo dall’incarico. Stando a quanto riporta il quotidiano inglese Sun, il profilo scelto dal club londinese in caso di separazione da Potter è Luis Enrique, ex allenatore di Barcellona e Spagna. Il tecnico, al termine dell’avventura della Spagna in Qatar, ha dato il proprio addio, ed ora è libero di poter scegliere tranquillamente la prossima destinazione. Sul mister spagnolo è forte anche l’interesse di Milan e Juventus, che lo stanno monitorando costantemente in caso di addio a Pioli e Allegri. Competere con la potenza economica del club inglese, però, è un’impresa praticamente impossibile per le big del nostro campionato. La cosa certa è che il futuro di Potter è sempre più in bilico, con Luis Enrique che sembra pronto ad approdare in Premier League.