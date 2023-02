L’Inter rimane a bocca asciutta: tutta colpa di Simeone

Il calciomercato dell’Inter vede un clamoroso colpo di scena: addio ai nerazzurri, decide tutto il ‘Cholo’ Simeone

Ore di estasi in casa Inter, dopo la vittoria nel derby della Madonnina contro il Milan. I nerazzurri hanno intenzione di continuare nel migliore modo possibile la seconda parte della stagione.

L’argomento che potrebbe monopolizzare l’attenzione in casa Inter a partire dalla prossima estate sarà il calciomercato. E la società di Steven Zhang ha in mente non pochi cambiamenti a quella che, attualmente, è la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. In tal senso, però, non arrivano solo buone notizie. Secondo quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’, l’Atletico Madrid avrebbe in mente un colpo in particolare in vista della prossima stagione. Simeone, restando alla guida dei ‘Colchoneros’, ha chiesto garanzie e rinforzi di un certo peso che possano riportare la squadra spagnola ai vertici della Liga. E tra le priorità vi è l’acquisto di un nuovo centrale difensivo che possa rinfoltire una retroguardia che ha mostrato più di una crepa da qualche mese a questa parte. Ed il nome giusto può essere quello di uno dei grandi obiettivi dell’Inter per la prossima estate. Quel Perr Schuurs che con la maglia del Torino sta facendo molto bene, sin dal suo approdo dall’Ajax nell’estate 2022 per una cifra di 9 milioni di euro.

Saluta l’Inter per Simeone: colpaccio in difesa

21 le presenze con 1 rete e 2 assist vincenti, accompagnati da prestazioni spesso ben sopra la sufficienza, hanno fatto drizzare le antenne di Marotta e Ausilio che hanno pensato a lungo al 23enne olandese che, tuttavia, pare destinato a trasferirsi in Spagna.

Perchè il Torino, tra cinque mesi, potrebbe decidere di fare cassa registrando una plusvalenza e acconsentendo al trasferimento di Schuurs a Madrid, sponda Atletico. Con buona pace dell’Inter e di Simone Inzaghi che perderà a zero Skriniar e molto probabilmente de Vrij ed ha un’impellente necessità di rinforzare la difesa con almeno un nuovo innesto.