“Ancora non è stato cacciato?”: Milan nella bufera

Stefano Pioli nell’occhio del ciclone: i tifosi del Milan chiedono l’esonero del tecnico dopo la sconfitta nel derby

Continua il 2023 orribile del Milan: dopo la vittoria di Salerno, sette partite senza successi per i rossoneri tra campionato e coppe. Sembra essere finito il ciclo di Pioli in rossonero.

Continua il momento ‘no’ del Milan. La sconfitta nel derby con l’Inter ha rappresentato la settima partita senza successi per la squadra rossonera, a secco di vittorie dal 4 gennaio, giorno del blitz di Salerno. Da quel momento, solo pareggi e sconfitte per il Diavolo che nel giro di poche settimane ha perso posizioni in classifica, si è visto eliminare dalla Coppa Italia per mano del Torino e ha perso due volte il derby, uscendo sconfitta anche dalla finale di Supercoppa italiana.

Momento da dimenticare, con critiche a tutte le componenti del mondo rossonero: sui social i tifosi puntano il dito contro tutti, in particolar modo contro l’allenatore Stefano Pioli. Dopo aver aperto un ciclo culminato con la vittoria dello scudetto, ora il tecnico ex Lazio è finito sulla graticola e il suo percorso rischia seriamente di interrompersi, anche se l’ipotesi di un esonero ad ora non è contemplata dal club.

Milan in crisi, i tifosi chiedono l’esonero di Pioli

Su Twitter la parola Pioli è in tendenza da quasi ventiquattro ore: i tifosi chiedono l’esonero del tecnico, indicato come uno dei maggiori responsabili della crisi rossonera.

Stefano Pioli – calciomercatoweb.it

Pioli riesce a fare una formazione per bene e con senso logico ? — fabi (@FabiFgo) February 6, 2023

C’è di nuovo che,

dopo la sconfitta contro il Sassuolo,

trapelò l’immediata attestazione di fiducia in #Pioli.

Da ieri sera, invece, solo

😶SILENZIO ASSORDANTE — 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗗’𝗔𝗿𝗰𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼🔴⚫ (@TvPuglia) February 6, 2023

@acmilan sono passate le 18:00 e non vedo ancora annunci sull’esonero di Pioli. State aspettando che la squadra vada in crisi totale fino alla doppia sfida con Tottenham? E in caso di sconfitta che farete? Perchè poi l’esonero non ha piu senso. — Louis Girardi (@LouGirardiReal) February 6, 2023

Oltretutto non oso immaginare che tipo di mercato si possa fare senza la garanzia Champions League che è fondamentale per continuare la crescita. Pioli va allontanato subito sennò ritorniamo nel limbo — Coreanello (@Manuel97__) February 6, 2023

Pioli ha fatto troppi ma troppi errori. Questo incubo è iniziato dai suoi cambi assurdi per difendere il risultato contro la Roma per poi prendere 2 gol nel finale su calcio piazzato facendo il loro gioco. Nel preciso istante in cui Ibanez ci ha segnato si è rotto qualcosa. — Popolo Rossonero (@popolorossoner) February 6, 2023

Insomma, un fiume di commenti contro Stefano Pioli: i tifosi gli imputano presunti errori di formazione, ma i problemi di questo Milan involuto sembrano avere radici ben più profonde.