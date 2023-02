Perisic-bis, l’Inter e Inzaghi tornano a tremare

Il Tottenham e Antonio Conte potrebbero tornare a bussare alla porta dell’Inter: nel mirino un altro big nerazzurro

“Il mio contratto adesso non è importante. La cosa essenziale è prepararsi partita per partita senza perdere la concentrazione. Per quanto riguarda il futuro parlerò con il club e troveremo la miglior soluzione per entrambe le parti”.

E ancora: “Io mi sento davvero legato al Tottenham, sono felice qui, ho firmato un contratto per aiutare questa società a costruire e porre le basi del progetto. Poi durante il percorso possono succedere tante cose. Il club può esonerare l’allenatore oppure può accadere che si abbiano visioni differenti, o che si creino situazioni differenti. Se continuerò a far parte di questa società? Dipende da me e dal club”. Come noto, è ancora tutto da scrivere il futuro di Antonio Conte al termine della stagione: il tecnico ex Inter e Juventus è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora rinnovato con gli ‘Spurs’. Molto dipenderà, oltre ai risultati stagionali, anche dal prossimo calciomercato estivo. Tra le richieste di Conte potrebbe esserci anche un big nerazzurro.

Calciomercato Inter, rinnovo Calhanoglu: possibile inserimento di Conte

Un altro possibile caso Perisic o Skriniar è dietro l’angolo per l’Inter e riguarda Calhanoglu.

Il fantasista turco è in scadenza di contratto nel 2024 e, nonostante la trattativa già avviata per il rinnovo, potrebbe presto essere tentato dal Tottenham di Antonio Conte. La dirigenza degli ‘Spurs’ farà degli sforzi importanti per convincere l’allenatore a rinnovare il contratto. E l’Inter e Simone Inzaghi sono già avvisati.