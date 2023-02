Chiude il prestito in Turchia: sfuma il sogno Juve e Milan

Allegri e Pioli hanno sperato fino all’ultimo nell’apertura da parte del Chelsea al trasferimento dell’esterno statunitense, ora potrebbe essere il Galatasaray ad avere la meglio anche a mercato chiuso

La Juventus potrebbe perdere Angel Di Maria la prossima estate nel caso in cui la dirigenza decidesse, di comune accordo con il calciatore argentino, di non prolungare la sua permanenza in bianconero di almeno un’altra stagione. Molto dipenderà dalle sue prestazioni da qui al resto della stagione, dopo qualche guizzo prezioso mostrato durante la passata edizione del Campionato del Mondo in Qatar.

Al contempo, anche il Milan non è certo di preservare il proprio fuoriclasse Rafael Leao. Il direttore sportivo Paolo Maldini è attivo giorno e notte nel tentativo di capire come strappare il tanto agognato rinnovo di contratto dal portoghese, con una sfilza di top club europei pronti a darsi battaglia già nei prossimi mesi con la speranza di convincerlo a sposare qualche causa soprattutto in Premier League. Sia Massimiliano Allegri che Stefano Pioli, dunque, devono correre ai ripari in caso di rispettivo forfait. Entrambe hanno sondato sul mercato il profilo di Christian Pulisic, esterno statunitense in forze al Chelsea. Ma il suo destino sembra ben lontano dalla Serie A.

Calciomercato, Pulisic al Galatasaray? Juve e Milan beffate

Prelevato dal Borussia Dortmund nel suo momento di maggiore crescita esponenziale dai ‘Blues’ con l’intenzione di sostituire Eden Hazard, Pulisic ha dovuto affrontare qualche acciacco fisico che ne ha certamente compromesso la centralità nel progetto della società londinese dapprima nelle mani di Abramovich e ora parte dell’impero di Boelhy.

Il neo-presidente ha però speso svariate centinaia di milioni di euro nella sessione invernale di mercato, dando spazio al talento ucraino Mychajlo Mudryk che verosimilmente potrebbe prendere il posto proprio dello statunitense lungo al corsia d’attacco sinistra. Così Pulisic risulta a tutti gli effetti un prezioso esubero, per il quale il Galatasaray vorrebbe fare un pensierino. La formula sarebbe quella del prestito immediato, facendo leva sul fatto che la sessione di mercato in Turchia è ancora aperta per qualche altro giorno ancora. Ci sarebbe soltanto da definire in che modo le due parti potrebbero spartirsi l’ingente ingaggio. A riportarlo sono gli inglesi de ‘Football London’.