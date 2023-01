Il Chelsea finanzia il colpo: De Ketelaere come Paqueta

Sirene francesi per il giocatore del Milan, finora deludente, che potrebbe trasferirisi in un club già avvezzo a tali colpi

Corsi e ricorsi storici. Nella vita, come nel calcio, il proverbio è sempre valido. È così che il Lione, che ha appena concluso col Chelsea l’affare Malo Gusto – il giocatore è in procinto di fare le visite mediche in vista del trasferimento a Londra nel prossimo luglio – potrebbe nuovamente bussare alla porta dei rossoneri per un calciatore che a Milano sta deludendo.

Stiamo parlando di Charles de Ketelaere, il fantasista belga che finora non ha certo rispettato le alte aspettative riposte nei suoi confronti.

De Ketelaere, spunta l’ipotesi Lione

Sulla scia dell’affare che lo stesso club francese concluse col Milan nell’estate del 2020 – parliamo del colpo Paquetà, poi letteralmente rinato in Francia – la società transalpina sta pensando di ripetere il buon esito dell’affare col giocatore belga del Milan.

La valutazione di de Ketelaere resta alto – almeno 30 milioni di euro – ma il Line sfrutterebbe proprio il tesoretto derivante dalla cessione di Malo Gusto al Chelsea. Il classe 2003 porterà infatti nella casse della società d’Oltralpe circa 35 milioni di euro: c’è margine per convincere il Milan ad ua clamorosa cessione. Dopo un solo anno, l’avventura dell’ex Brugge a Milano sembra già giunta al capolinea.