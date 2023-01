Nuovo affare col PSG, Allegri serve la beffa a Marotta

Gli ottimi raporti tra la Juve e il club transalpino potrebbero favorire il disegno di Allegri, che vuole bruciare l’Inter sul tempo

Da una parte c’è il PSG, pronto ad accaparrarsi le prestazioni di Milan Skriniar ma solo a fine anno, visto che al momento non c’è alcun accordo con l’Inter per un trasferimento dello slovacco in questa finestra di mercato. Dall’altra appunto il club nerazzurro, che vorrebbe pescare proprio in casa parigina il sostituto del suo totem difensivo.

In mezzo, ecco la Juve, anch’essa, ma dopo l’Inter con la cessione di Icardi ai francesi nel settembre del 2019, avvezza a fare affari col ricco club presieduto da Al-Khelaifi. Il colpo Paredes, piazzato sul finale dello scorso calciomercato estivo, sta lì a dimostrare i buoni uffici tra le due società. Gli ottimi rapporti tra bianconeri e transalpini potrebbero portare ad un colpo in casa Juve che frustrerebbe non poco i disegni nerazzurri sul mercato.

Kimpembe, lotta serrata tra Inter e Juve

Il profilo adocchiato da Beppe Marotta per la sua difesa, Presnel Kimpembe, è ora finito nel mirino anche della Juve. Sfruttando una situazione contrattuale che vede il giocatore francese non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024, si sta per scatenare una piccola asta tra le due grandi rivali d’Italia.

L’intenzione del club bianconero sarebbe quella di non riscattare Paredes – la mancata operazione garantisce comunque al PSG un bonus di 2,5 milioni – in vista di un assalto, senza contropartite tecniche, al centrale difensivo transalpino. L’ipotetico arrivo di Kimpembe metterebbe nei guai l’Inter, che dovrebbe ricominciare daccapo la sua ricerca all’erede di Skriniar.