Il doppio colpo fa esultare l’Inter: è cambiato tutto

Un paio di affari concretizzati in queste ultime ore di calciomercato hanno a che fare indirettamente anche con l’Inter targata Inzaghi

Ieri l’Inter doveva vincere e lo ha fatto, battendo di misura in trasferta la Cremonese. Molto importante prendere i tre punti, a maggior ragione considerando la roboante sconfitta del Milan a San Siro per mano del Sassuolo.

Le tematiche strettamente relative al campo continuano a farla da padrone, in questi giorni chiaramente non si può ignorare tutto ciò che riguarda il fronte calciomercato. Siamo in pieno rush finale e, fino al gong di chiusura della sessione invernale, non si escludono eventuali sorprese. È possibile, invece, escludere a questo punto una partenza immediata di Denzel Dumfries.

Calciomercato Inter, Malo Gusto al Chelsea e Porro al Tottenham: Dumfries lontano

L’esterno olandese piaceva non poco in Premier League, in particolare al Chelsea e al Tottenham dell’ex Antonio Conte. Se fosse arrivata sul tavolo dell’Inter un’offerta intorno ai 50 milioni di euro, la società meneghina presumibilmente avrebbe accettato di separarsi dall’ex PSV Eindhoven.

Così non sarà però, a meno di grossi colpi di scena. I ‘Blues’, infatti, si sono già assicurati ufficialmente le prestazioni di Malo Gusto, che si trasferirà a Londra dal 1 luglio. A breve gli ‘Spurs’, invece, accoglieranno l’ormai ex Sporting Clube de Portugal Pedro Porro. Gli affari in questione rendono praticamente certa adesso la permanenza di Dumfries a Milano. Poi in estate si vedrà.