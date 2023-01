“Caduta di stile”: Roma-Zaniolo, attacco senza precedenti

Uno dei nomi che sta animando questi ultimi giorni di calciomercato è quello di Nicolò Zaniolo, che ora potrebbe rimanere nella capitale.

Il calciomercato sta entrando nella sua fase più calda, con le società che stanno valutando se inserire qualche tassello nella propria rosa.

Uno dei calciatori che sta tutt’ora animando questi ultimi giorni di mercato è sicuramente Nicolò Zaniolo, che ora potrebbe restare nella capitale. Sul talento giallorosso era forte il Milan, ma le richieste esose del club capitolino non hanno permesso ai rossoneri di avviare una vera e propria trattativa. L’offerta che soddisfa la Roma è arrivata dall’Inghilterra e più precisamente dal Bournemouth, ma la destinazione non trova il gradimento del talento azzurro.

Furio Focolari sta con Zaniolo: ” Bournemouth vale la SPAL”

Come detto, l’offerta che ha convinto la Roma è arrivata dal Bournemouth, ma la destinazione non ha trovato il gradimento del calciatore che ora potrebbe restare nella capitale.

Su questo argomento si è espresso il giornalista Furio Focolari, che ha di fatto dichiarato di capire la scelta del calciatore di rifiutare il trasferimento in Inghilterra. Il giornalista, infatti, ha affermato che “trattare Zaniolo col Bournemouth mi sembra una caduta di stile di Tiago Pinto. Con tutto il rispetto, ma il Bournemouth vale la Spal. Che Zaniolo rifiuti il Bournemouth mi sembra la cosa più normale del mondo. Non possono permettersi un progetto di stella come Zaniolo, non può giocare alla Spal. È un giocatore svalorizzato al massimo ormai, il suo rendimento è stato meno che mediocre”.