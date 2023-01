Ritorno di fiamma ‘grazie’ a Zaniolo: Maldini cala il big

Il calciomercato del Milan può vedere un secondo colpo dopo quello di Zaniolo: si riapre lo scenario per la difesa

Non è un mistero che in casa Milan, al momento, siano in corso riflessioni profonde con al centro di tutto una stagione assolutamente deludente.

L’ipotesi scudetto pare quasi sfumata del tutto e, in campo, la squadra di Pioli è parsa irriconoscibile. Ecco perchè, in attesa di scendere in campo domenica nel lunch match contro il Sassuolo per riscattarsi dal tonfo dell’Olimpico, i rossoneri stanno ponderando le possibili mosse in sede di calciomercato. Una sessione, quella di gennaio, che chiuderà ufficialmente i battenti tra meno di una settimana: sei giorni nei quali Maldini e Massara proveranno a regalare all’allenatore emiliano più di un rinforzo utile a rinvigorire una squadra apparsa già spenta. Si è parlato e si continuerà a parlare di Nicolò Zaniolo, separato in casa Roma e destinato tra gennaio e giugno a cambiare aria. La dirigenza di Via Aldo Rossi ci sta provando anche se non sarà semplice accontentare le richieste giallorosse: 35 milioni e prestito solo con immediato obbligo di riscatto. Ecco però che, nei colloqui con gli intermediari che stanno curando la trattativa per il romanista, è spuntato un nome che farebbe al caso del ‘Diavolo’ per rimpolpare la retroguardia che quest’anno ha incassato davvero troppi gol.

Il Milan ‘chiama’ il Real: rispunta il centrale

Si tratta di Nacho, 33 anni ed in scadenza a giugno con il Real Madrid. Lo spagnolo è un profilo già pronto, di grande esperienza e che potrebbe impattare al meglio nel mondo rossonero.

Il Milan ci aveva già pensato e in queste ultime ore di mercato non è escluso che venga fatto un sondaggio con le ‘Merengues’, visto che Ancelotti potrebbe favorire i rossoneri in caso di via libera per il difensore classe ’90. 4-5 milioni potrebbero bastare per regalare un nuovo centrale a Pioli: in attesa di sapere, poi, come andrà la trattativa per la firma di Nicolò Zaniolo.