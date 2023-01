Il Chelsea ne prende un altro: la Juve deve arrendersi

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per arrivare a colpi da urlo, ma il Chelsea compra tutti: addio al top player

Novità importanti in casa bianconera con la dirigenza torinese attiva su più fronti. In estate ci sarà una vera e propria rivoluzione da parte della Juventus, che ora è concentrata prima a risolvere i problemi extra-calcistici dal caso plusvalenze all’inchiesta Prisma.

Saranno mesi difficili in casa bianconera tra le varie inchieste in cui è coinvolta. Ora il meno 15 inflitto in classifica è stato davvero duro per la compagine guidata da Massimiliano Allegri, che cercherà di concentrarsi sulle dinamiche di campo lasciando perdere ogni discorso fuori dallo spogliatoio. L’obiettivo al momento resta quello di rientrare in zona Champions conquistando tante vittorie nel girone di ritorno. Già a partire dalla sfida contro il Monza, lo stesso Allegri dovrà recuperare anche Pogba e Vlahovic per preparare così la risalita veloce in classifica. In estate, inoltre, ci sarà la vera e propria rivoluzione andando così a puntellare la rosa bianconera con innesti di assoluto valore.

Juventus, Malo Gusto verso il Chelsea

Ancora un colpo per il Chelsea che sono ad un passo dal giovane terzino del Lione, Malo Gusto, che andrà via per una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro. Il classe 2003 è pronto per una nuova avventura in una delle big d’Europa per esprimere tutto il suo valore. Anche la Juventus aveva pensato a lui, ma ora i Blues sono incontentabili andando a pescare i migliori talenti in circolazione.

Un altro obiettivo sfumato da parte dei bianconeri, che dovranno così rinforzarsi in ottica futura puntando su giovani talenti. La Juventus preparerà i prossimi colpi a partire da giugno con mesi difficili da affrontare per varie esigenze. Il top club italiano dovrà ripartire da zero per programmare al meglio le prossime stagioni con la volontà di tornare protagonista.