Ancelotti lo porta in Spagna: lascia la Juventus

Il calciomercato invernale si avvia alla conclusione, con le società pronte a rinforzare le rispettive rose.

Oltre a questa sessione, però, molti club stanno pensando anche al mercato del futuro in vista della prossima giornata. Una delle società più attive per quanto riguarda il futuro è il Real Madrid, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di Carlo Ancelotti per la prossima stagione. Il reparto che i blancos intendono rinforzare è il centrocampo, con il grande obiettivo che sembra essere già stato individuato dalla dirigenza spagnola.

Il Real Madrid guarda al futuro: occhi su Locatelli

Come detto, il Real Madrid sta già pensando al mercato del futuro in vista della prossima stagione, con l’obiettivo per il centrocampo che sembra essere stato individuato.

Stiamo parlando di Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus. Stando a quanto riporta il portale fichajes.net, la dirigenza dei blancos potrebbe avviare i contatti per portare l’ex Sassuolo a Madrid la prossima estate. La situazione che sta vivendo la vecchia signora, potrebbe portare il calciatore a prendere in considerazione l’idea di lasciare Torino per provare una nuova esperienza. Il primo grande obiettivo dei merengues, però, resta Bellingham del Borussia Dortmund, ma le richieste esose dei tedeschi potrebbero portare Florentino Perez a virare definitivamente sul centrocampista azzurro. Nonostante ci sia ancora una seconda parte di stagione da disputare, il calciomercato del futuro sembra già entrare nel vivo, con il Real Madrid pronto a strappare alla Juventus il perno del centrocampo di Massimiliano Allegri.