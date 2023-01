La verità su Zaniolo: “Ormai è in stallo”

L’ultima giornata del girone di andata ha regalato grandi sorprese, tanti malumori e alcune sentenze che faranno parlare

La diciannovesima giornata di Serie A è stata a dir poco sorprendente sotto molti punti di vista. Se da un lato l’Inter di Simone Inzaghi è crollata in casa contro l’Empoli, sull’altra sponda di Milano i rossoneri hanno subito una lezione di calcio dalla Lazio dopo il sonoro 4-0 di ieri sera.

Dall’altra parte del Tevere invece, seppur uscita vittoriosa, la Roma si trova ad affrontare il percorso “in stallo” di Nicolò Zaniolo, talento da cui ci si aspettava sicuramente molto di più. Gli infortuni alle ginocchia di qualche tempo fa hanno forse fatto la differenza e il ragazzo ex Inter sembra non riuscire a spiccare il volo.

Breda: “Zaniolo ha sempre dimostrato personalità”

Roberto Breda, allenatore attualmente svincolato, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it sul canale Tv Play.

Tra i temi trattati sono rientrate un po’ tutte le squadre di alta classifica e i loro percorsi ben distinti. Breda però, ex allenatore di Zaniolo, ha analizzato il periodo non proprio fertile del ragazzo: “Quando l’ho allenato io parlava poco ma aveva grande personalità. Non aveva paura. E’ sempre andato dritto come un treno. Si vedeva che mirava a riuscire. Dava tutto. Ha sempre dimostrato personalità. Distratto dalle voci? Il discorso gossip non è che lo ha distratto….certo è più facile quando arrivi a essere consolidato e poi avere il gossip che non come è successo a lui, che è arrivato quando ancora non era consolidato. Ma non è vincolante. Per me hanno pesato in più gli infortuni e la mancata continuità”.

Ai tempi della Virtus Entella, Breda aveva allenato Nicolò Zaniolo e conosce perfettamente il suo carattere, tuttavia gli infortuni hanno costellato la carriera del talento giallorosso: “Il discorso infortuni bisogna analizzarlo. Ma chi fa le operazioni di mercato va certamente ad accertarsi delle condizioni del ragazzo. Arriva sempre prima la documentazione medica. Sai se può tornare a certi livello. Anche al Milan sanno che ha un potenziale inespresso. Chi lo prende crede di avere i mezzi per poterlo tirare fuori. Al Milan per esempio non c’è ancora riuscito per De Ketelaere, ma con Leao hanno fatto un lavoro straordinario. Ma sicuramente se prendono Zaniolo hanno in mente un percorso per lui”