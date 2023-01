Barella via dall’Inter: la super proposta tenta Marotta

Il calciomercato invernale chiuderà i battenti tra pochi giorni, con le società che valutano possibili nuovi innesti.

Una delle società che sta valutando il da farsi è l’Arsenal, con la dirigenza che potrebbe decidere di rinforzare la rosa di mister Arteta. I gunners sono saldamente al comando della Premier League, a più 5 dal City e con una partita in meno. Proprio per questo motivo, la dirigenza potrebbe decidere di rinforzare la propria rosa, con il grande obiettivo che sembra essere già stato individuato.

L’Arsenal mette Barella nel mirino: Inter pronta a valutare offerta

Come detto, l’Arsenal potrebbe rinforzare la propria rosa, con il grande obiettivo per il centrocampo che sembra essere stato individuato.

Stiamo ovviamente parlando di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter classe 1997. I gunners seguono da tempo il calciatore, e a breve potrebbero presentare un’offerta ufficiale al club nerazzurro. L’Inter non vorrebbe privarsi del proprio gioiello, ma di fronte ad offerte importanti tutto potrebbe cambiare. Le società inglesi hanno possibilità economiche importanti, e il club londinese potrebbe mettere sul piatto un’offerta che l’Inter sarebbe disposta a valutare. La sensazione è che sembra molto difficile che la società milanese possa privarsi del proprio 23 in questa sessione di mercato, ma l’Arsenal sembra comunque intenzionata a provarci. Qualora non si concretizzare la trattativa, non è da escludere che Arteta possa tornare alla carica in estate. Il calciomercato è pronto ad infiammarsi, con l’Inter chiamata a resistere alle offerte che potrebbero arrivare a breve per Barella.