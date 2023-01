Milan avvisato, il Chelsea ci riprova: 100 milioni più Ziyech

La nuova proposta del ckub londinese non fa felici i dirigenti rossoneri, che rischiano di restare a mani vuote

In un mercato di gennaio caratterizzato, com’era facilmente prevedibile, da colpi messi a segno sostanzialmente solo dai ricchi club di Premier League, la nuova clamorosa offerta del Chelsea sorprende fin ad un certo punto. Già vicinissimo, nei primi giorni di gennaio, all’arrivo di Enzo Fernandez dal Benfica, il club londinese ci riprova con una proposta shock.

La società britannica, che non smette di corteggiare l’entourage di Rafael Leao e di stuzzicare il Milan con offerte milionarie per il cartellino dell’ex Lille, sta dando fondo a tutte le risorse finanziarie a sua disposizione pur di costruire da subito una squadra che possa tornare ad essere competitiva in campionato ed in Europa. Le strade dei Blues e dei rossoneri tornano ad incrociarsi anche nell’ultima clamorosa indiscrezione di mercato.

Milan, addio Ziyech: l’ex Ajax pedina di scambio nel super colpo

Dicevamo di Enzo Fernandez, il nuovo ‘crack’ del calcio mondiale ambìto da tutti i top club europei. Passata la burrasca tra il Benfica, proprietario del suo cartellino, e lo stesso Chelsea, dalle parti di Stamford Bridge nessuno si è rassegnato all’idea di avere tra le proprie fila il ‘tuttocampista’ quanto prima. Ecco che allora una nuova offerta è stata messa sul tavolo.

I Blues mettono sul piatto 100 milioni cash più Hakim Ziyech pur di convincere il club delle Aquile a privarsi del suo gioiello. Questa trattativa porta con sè una buona e una cattiva notizia per i programmi di mercato del club di Via Aldo Rossi. Quella buona è che, se dovesse andare in porto l’affare, il Chelsea probabilmente si ritirerebbe, almeno temporaneamente, dalla corsa a Leao, non potendo pensare di spendere altri 100 milioni per il portoghese a stretto giro di posta. Quella cattiva è che il marocchino era ed è uno dei candidati a vestre la maglia del Milan prima della fine di gennaio. Il suo passaggio al Benfica metterebbe la parola ‘fine’ alle ambizioni rossonere sull’ex Ajax.