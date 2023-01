Addio Vlahovic e ‘sconto’ da 28 milioni: Juve alle strette

Il centravanti serbo è nel mirino di un top club europeo che potrebbe permettere alla Juventus di riscattare il centrocampista di proprietà come se fosse pare dell’indennizzo

Dusan Vlahovic è il grande assente della Juventus nel corso delle ultime uscite stagionali della formazione allenata da Massimiliano Allegri, tra campionato e Coppa Italia. Le sue condizioni fisiche non sono ancora ottimali, gli acciacchi continuano a ripresentarsi di frequente e non gli permettono di allenarsi con continuità.

Il tecnico bianconero sta cercando in tutti i modi di tamponare questa criticità alternando le prestazioni di Arek Milik e Moise Kean, ma per certi versi l’assenza del centravanti serbo si fa sentire eccome. Intanto la sua posizione all’interno degli schemi, seppure rimasta invariata nel tempo, potrebbe iniziare a vacillare laddove dovessero farsi avanti grandi realtà del calcio europeo interessate al suo cartellino. Per la Juventus si tratterebbe di un affare di enorme rilevanza, dopo lo scandalo plusvalenze che ha coinvolto l’ex dirigenza ed è costata un’ingente penalizzazione in classifica. L’ultima delle presenti è il Paris Saint-Germain, mai sazia di catturare talenti.

Calciomercato, il PSG lancia la proposta alla Juve

Visto l’interesse del PSG per il cartellino di Vlahovic, la società in mano ad Al-Khelaifi potrebbe lanciare una proposta di tutto rispetto alla Juventus nel tentativo di agevolare la trattativa per il trasferimento del centravanti.

Questa consisterebbe nell’inserire il cartellino di Leandro Paredes, attualmente in prestito proprio dal club parigino a quello torinese, scavalcando il riscatto fissato a 28 milioni di euro. Una sorta di sconto, un patto tra gentiluomini che si vengono incontro nei rispettivi affari. Il problema è che la Juventus non è affatto convinta delle prestazioni dell’argentino, né ha intenzione di intavolare trattative che coinvolgano qualsivoglia tipo di contropartite tecniche. Solo cash per la nuova società bianconera.