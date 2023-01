Juventus, Scanavino non ci sta: “Sentenza assolutamente ingiusta”

Il nuovo amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Atalanta

Momento davvero delicato in casa Juventus. La pesante penalizzazione (quindici punti) elimina di fatto quanto di buono costruito dagli uomini di Massimiliano Allegri precedentemente in Serie A.

Stasera i torinesi ospitano l’Atalanta targata Gasperini all’Allianz Stadium e, a maggior ragione considerando la situazione attuale, l’obbligo è portarsi a casa tre punti. Prima del fischio d’inizio del match, è intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’ il nuovo amministratore delegato Maurizio Scanavino: “Innanzitutto vorrei a nome di tutta la società prendere le distanze dagli pseudotifosi che hanno utilizzato un linguaggio di odio e di minaccia verso Gravina, la sua famiglia e il procuratore Chinè. Noi sosterremo la nostra difesa con grande decisione, mantenendo grande rispetto e competenza. Riteniamo che la sentenza sia assolutamente ingiusta e iniqua. Le motivazioni dovrebbero arrivare entro fine mese, ma sicuramente faremo appello al CONI per sostenere le nostre posizioni, che sono molto solide e chiare“.

Juventus, Scanavino: “Calvo e Manna mi aiuteranno col calciomercato”

Spazio, poi, al tema calciomercato: “Cherubini non può fare una serie di attività, tra cui questa. Abbiamo reagito rapidamente, decidendo di nominare Francesco Calvo Chief Football Officer dell’area sportiva. Per quanto riguarda le possibili trattative di mercato Francesco mi aiuterà, insieme a Giovanni Manna, attuale direttore sportivo della Next Gen“.

Per Scanavino bisogna essere pronti a tutto da qui in avanti, anche ad una condanna ancora più dura: “Questa sentenza ci ha insegnato che è inutile essere ottimisti o pessimisti, dovremo essere preparati a tutto. Non ci aspettavamo che questa situazione potesse avere queste dimensioni, ma comunque non siamo impreparati“.

Il dirigente si sofferma anche sull’incontro con la squadra: “Ho visto grande compattezza a partire dal primo incontro con l’allenatore di ieri mattina e quello col presidente Ferrero. Sono stato sorpreso, ho trovato un gruppo estremamente sereno e determinato“. Come sarà riorganizzata la dirigenza: “È una fase molto particolare, dovremo essere luci e darci delle priorità. Nell’area sportiva la situazione è chiara, solida e serena. Ci aspettiamo parecchi punti dal campo. Poi ci sarà una fase 2 e vedremo cosa accadrà“.