Zago stuzzica la Serie A: “Non ci sono difensori di livello”

Antonio Carlos Zago, ex difensore e Campione d’Italia con la Roma di Capello, ha detto la sua sul panorama attuale del calcio in Serie A e sulla Roma

Zago, ricordato da molti con il soprannome di Terminator, sta lavorando alacremente per poter allenare una squadra europea.

Nel frattempo ha rilasciato alcune dichiarazioni ricordando i suoi anni con i giallorossi e analizzando con lucidità i talenti e le prospettive future della “sua” Roma.

Carlos Zago: “Ibañez è il futuro della Roma”

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it su canale TV Play, l’ex difensore della Roma Carlo Zago ha aperto la diretta ricordando il suo passato coi giallorossi.

Ovviamente il primo pensiero pensiero allo scudetto vinto nel 2001: “A Roma sono state 137 presenze, uno Scudetto, una Supercoppa, sono rimasto fuori dalla squadra solo quando è scomparso mio padre, che sono tornato in Brasile. Ero molto legato a lui, ho avuto quindi qualche problema subito dopo. Però a Roma sono stati anni bellissimi e importantissimi, finiti nella storia della Roma“.

Terminator, tra un sorriso e l’altro, ha poi tracciato un profilo sul collega di reparto Roger Ibañez: “In questo momento in Italia non ci sono tanti difensori di livello come ai miei tempi. Ibanez credo sia forte e può ancora imparare, è ancora giovane ed è arrivato da pochi anni a Roma. Può diventare un difensore fortissimo, deve acquisire esperienza, talvolta commette un errore di troppo ma questo fa parte della carriera e del gioco. Ora è un giocatore importante per la Roma e spero possa diventare un difensore fortissimo e che possa aiutare la Roma a vincere in futuro“. Non poteva mancare l’argomento Zaniolo tra quelli trattati nella diretta di TV Play: “Per me è un giocatore importante, dobbiamo dargli fiducia, ha le caratteristiche per diventare un campione ed è ancora giovane. Non so cosa stia succedendo in questo momento, ma ho visto caratteristiche che gli possono permettere di fare la differenza. Per me continua ad essere uno dei giovani più forti in Italia“