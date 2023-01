Inter e Juve, scatta l’allarme: blitz da 100 milioni

Il calciomercato non smette mai di stupire e dalla Premier League potrebbero arrivare 100 milioni che farebbero tremare Juventus e Inter

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato invernale, mentre in Italia i veri ‘botti’ sembrano non potere arrivare per il momento. Come sempre invece in Premier League continuano a volare cifre folli, come nell’ultimo acquisto del Chelsea Mudryk.

Proprio i ‘Blues’ potrebbero continuare a essere protagonisti grazie alla nuova proprietà. Todd Bohely infatti sarebbe pronto a stanziare altri 100 milioni per il calciomercato del Chelsea. A tremare potrebbero essere Inter e Juventus, che potrebbero vedere l’assalto del club londinese per due big delle loro rose.

Calciomercato, Chelsea scatenato: Vlahovic e Dumfries fanno tremare Juventus e Inter

Il Chelsea non si vuole fermare e vuole tornare a essere padrona indiscussa del calciomercato. Dopo l’acquisto di Mudryk dallo Shakhtar Donetsk per cifre folli, i ‘Blues’ potrebbero investire altri 100 milioni sul mercato. A tremare potrebbero essere Juventus e Inter.

Infatti nei nerazzurri l’obiettivo potrebbe essere Denzel Dumfries, terzino finito nel mirino di tanti top club europei. Mentre tra i bianconeri potrebbe essere Dusan Vlahovic a finire sotto la lente d’ingrandimento del Chelsea. Nell’affare per il bomber il club inglese potrebbe giocarsi anche la carta Pulisic. Dunque il Chelsea è pronto a fare tremare anche il calcio italiano.