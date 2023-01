La Salernitana sceglie Ribery: svolta clamorosa

Dopo l’esonero di Davide Nicola, in casa granata è aperta la caccia al sostituto: ma c’è la gara col Napoli che incombe…

Esonerato Davide Nicola dopo la tremenda disfatta di Bergamo – qualcuno ha anche ipotizzato che Iervolino stesse per cacciare il tecnico piemontese già all’intervallo, con la sua squadra sotto 1-5 – il club campnao sta vagliando diversi profili per la sua sostituzione. In ballo ci sono soprattutto i nomi di Semplici, D’Aversa e Di Francesco. Oltre ai nomi di diversi possibili traghettatori.

Nello staff tecnico della squadra è rimasto Franck Ribery, l’ex fuoriclasse francese che ha dato il suo addio al calcio giocato meno di tre mesi fa, con tanto di passerella, condita da commozione sua e di tutto l’Arechi, in occasione di Salernitana-Spezia. Entrato da subito nello staff di mister Nicola come collaboratore tecnico, l’ex stella del Bayern Monaco potrebbe essere investito di un ruolo importante. Già nelle prossime ore.

Verso Salernitana-Napoli: sorpresa Ribery all’orizzonte?

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere del Mezzogiorno‘, nella difficoltà di chiudere l’accordo contrattuale con uno dei tecnici già prescelti per la successione di Nicola, Iervolino starebbe pensando ad una soluzione clamorosa. Da adottare per lo meno in vista della prossima imminente gara col Napoli. Oltre a vagliare la possibilità di soluzioni ad interim come Stefano Colantuono, ex tecnico dei granata ora responsabile del settore giovanile, si affaccia un’ipotesi suggestiva.

Proprio l’ex giocatore francese potrebbe essere promosso temporanemente alla guida tecnica dei campani per il quasi proibitivo derby col Napoli. Il carisma di ‘Scarface‘ – che conosce come nessun altro i componenti della rosa granata, potrebbe giocare un ruolo determinante per motivare gli ex compagni in vista del match. Restano ovviamente vive tutte le piste per l’eredità, a lungo termine della panchina di Nicola. Oltre ai succitati tre profili, restano in ballo anche Edy Reja, Walter Mazzarri e addirittura Rafa Benitez.