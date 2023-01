Buffon-Milan, bomba clamorosa: Pioli spiazzato

Gianluigi Buffon è tornato protagonista con la titolarità in Coppa Italia a San Siro: ora la bomba da urlo in casa Milan

All’età di 45 anni l’ex numero uno della Nazionale italiana non intende appendere i guanti al chiodo. Gianluigi Buffon, attualmente in forza al Parma, è sceso in campo nei giorni scorsi a San Siro per difendere la porta della compagine emiliana in Coppa Italia contro l’Inter. Ancora una volta si è reso protagonista di parate strepitose, ma soltanto ai tempi supplementari ha alzato la bandiera bianca con il gol decisivo di Acerbi.

In conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa italiana, in programma mercoledì 18 gennaio, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha commentato l’indiscrezione di calciomercato: “Buffon da noi? Questa è una bomba. Stiamo recuperando giocatori, quando avremo recuperato tutti saremo al completo”. Con l’infortunio del portiere francese, Mike Maignan, la compagine rossonera ha perso tanto anche a livello di gioco. L’estremo difensore del Milan è bravo anche con i piedi facendo così ripartire l’azione velocemente dalle retrovie.

Buffon-Milan, che pazza idea!

Così la pazza idea del momento si chiama Gigi Buffon, che non intende smettere di sognare. Un professionista unico che continua ad allenarsi con la stessa voglia di un ragazzino alle prime armi. Nel corso della sua carriera ha collezionato tanti successi per arrivare sempre più in alto. Per intere generazioni è stato un esempio in campo grazie al suo metodo unico.

Il Milan ora è concentrato sulla sfida di Supercoppa italiana contro l’Inter con i nerazzurri leggermente in vantaggio. Per i rossoneri è stata una settimana da dimenticare con due pareggi in Serie A e con l’eliminazione in Coppa Italia contro il Torino. L’approccio alla sfida in casa del Lecce è stato incomprensibile con i salentini che sono passati in pochi minuti sul 2-0, ma soltanto nella ripresa Leao e Calabria sono riusciti ad acciuffare il pari.