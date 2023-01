Juve-Premier, traffico intenso: già deciso il dopo Vlahovic

Il futuro di Dusan Vlahovic appare incerto, con l’attaccante serbo che potrebbe anche lasciare la Juventus: colpaccio dalla Premier League

Delusione, tanta delusione. Un club come la Juventus non dovrebbe mai rendersi protagonista in negativo di prestazioni a tratti terrificanti. E, invece, è giunta l’ennesima figuraccia al Maradona contro il Napoli, con la truppa partenopea che ha dominato in lungo e in largo nel secondo tempo.

Come ci si riprende da una simile disfatta? Servono tempo e pazienza. In più, è assolutamente necessario recuperare alcuni elementi di elevato spessore, che possono dare un grande contributo alla causa bianconera. In tal senso, Massimiliano Allegri può sorridere almeno in parte, perché Paul Pogba e Dusan Vlahovic sono tornati a lavorare interamente col gruppo durante l’allenamento. Il centrocampista francese rappresenta una pedina imprescindibile per il progetto dei torinesi, perché è l’unico potenzialmente in grado di svoltare la mediana juventina.

Mentre il discorso legato al bomber serbo è leggermente diverso. L’avventura del classe 2000 in quel di Torino, finora, è stata tutt’altro che memorabile, con l’ex Fiorentina che ha avuto non pochi problemi ad integrarsi nel nuovo contesto. Milik e Kean, poi, stanno dimostrando di poter ricoprire molto bene il ruolo di centravanti da titolari in assenza di Vlahovic. Motivi per cui non è da escludere che le strade della Juventus e della giovane punta si separino in futuro.

Calciomercato Juventus, se parte Vlahovic assalto a Sterling

Non a caso, non si placano le voci di calciomercato inerenti al destino del 22enne, il quale piace soprattutto in Premier League. Nel caso lo scenario in questione dovesse realmente concretizzarsi, a quel punto la ‘Vecchia Signora’ potrebbe tentare l’assalto in Inghilterra per rimpiazzare Vlahovic.

Il riferimento è a Raheem Sterling, calciatore in forza al Chelsea di Graham Potter. I ‘Blues’ hanno appena ultimato l’acquisto di Mudryk per ben 100 milioni di euro e nei loro programmi ci sono altre operazioni alquanto onerose in entrata. Ma bisognerà pensare anche alle uscite e, stando a quanto riferisce ‘Footballinsider247.com’, i londinesi sarebbero disposti ad ascoltare offerte per l’ex Manchester City – la cui valutazione ai attesta intorno ai 50-60 milioni di euro -. Riflessioni in corso.