Flop nerazzurro, nuova ipotesi di scambio a Madrid

Il nerazzurro continua a non ingranare: nuova ipotesi di scambio per l’Inter. Tutti i dettagli

“Sono quattro, ho dei ragazzi intelligenti. Giocando ogni tre giorni avrò possibilità di cambiarlo. Abbiamo giocato con un Lukaku in meno e un Correa part-time”.

“Il mio augurio è quello di averli tutti a disposizione. Abbiamo Correa che comincia a star bene e ci darà grandi soddisfazioni”. Nelle scorse settimane Simone Inzaghi si è espresso così sul ‘Tucu’ Correa. L’argentino ex Lazio, fortemente voluto dal tecnico, ha ampiamente deluso le aspettative tra rendimento altalenante e infortuni. Il suo futuro è nuovamente in bilico, già a partire dal calciomercato invernale attualmente in corso. Nelle ultime ore, infatti, si sta parlando dell’ipotesi di scambio col Barcellona per Memphis Depay. Ma non solo. Marotta e Ausilio potrebbero presto esplorare nuove piste sempre in Liga.

Calciomercato Inter, scambio a Madrid per Correa: tutti i dettagli

L’argentino potrebbe dunque lasciare Milano nel corso del calciomercato invernale. Possibile tentativo in casa Atletico Madrid.

Marotta potrebbe fare un tentativo per Alvaro Morata, che il dirigente ha portato alla Juventus per la sua prima avventura in bianconero. Due gli ostacoli da superare: la quadratura sulle cifre dei due cartellini e soprattutto la volontà dello spagnolo. A pesare, infatti, potrebbe essere il fortissimo legame che l’ex Real Madrid ha mantenuto con la il club bianconero. Si tratta al momento di semplici suggestioni di calciomercato, ma il possibile tentativo di Marotta non è affatto da escludere. Staremo a vedere.