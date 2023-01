Tempo scaduto a Parigi: Milan all’assalto

Sembra essere ormai scaduto il tempo a Parigi per un centrocampista che conosce bene la Serie A: assalto Milan a giugno

Il Psg come sempre in estate si è dimostrato dominato del calciomercato, riuscendo a prendere quasi sempre i top player messi nel mirino, visto che problemi economici non ce ne sono nel club francese. Però, come spesso succede, in una squadra con alto potenziale non tutti trovano spazio.

Uno dei grandi acquisti estivi del Psg infatti sembra continuare a non trovare spazio e per questo ad approfittarne potrebbe essere il Milan. I rossoneri pianificano l’assalto in estate.

Calciomercato Milan, Fabian Ruiz non ingrana: assalto in estate

Il futuro di Fabian Ruiz potrebbe cambiare ancora una volta. Infatti il centrocampista spagnolo dopo aver lasciato il Napoli in estate non riesce a ingranare al Psg.

Certo giocare in un club con alto coefficiente di qualità come quello parigino non è semplice, ma Fabian Ruiz sembrerebbe faticare ancora troppo. Così a mettere gli occhi su di lui potrebbe essere il Milan, che a centrocampo potrebbe necessitare di nuovi innesti. Il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 20-25 milioni, per recuperare almeno l’investimento fatto.