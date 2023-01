HIGHLIGHTS | Mezza figuraccia a Lecce, il Milan regala terreno al Napoli

Il Milan evita la figuraccia: a Lecce i rossoneri rimontano il doppio svantaggio dopo un primo tempo da dimenticare

I gol di Leao e Calabria evitano il peggio: il Milan porta un punto dal Via del Mare, ma con tanto amaro in bocca per aver regalato altro terreno al Napoli.

Una partenza shock per il Milan, in svantaggio a Lecce dopo appena tre minuti di gioco. Kalulu regala palla a Di Francesco che crossa a cercare Blin, quest’ultimo viene anticipato da Theo Hernandez che spinge il pallone nella sua porta. La partita è bella, il Lecce spinge e crea anche i presupposti per raddoppiare. Ci riesce al 23′ con Baschirotto, uomo simbolo del Lecce targato Baroni, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo insacca la sfera di testa alle spalle di Tatarusanu.

Il Milan cresce col passare dei minuti e nella ripresa inizia la rimonta: si parte al 59′ quando Leao spinge in porta il pallone da posizione defilata dopo la parata di Falcone sulla conclusione di Giroud. Passano poco più di dieci minuti e il Milan trova il gol del pari con capitan Calabria, bravo a segnare di testa sfruttando alla perfezione la sponda di testa di Giroud. Nel finale Lecce vicino al nuovo vantaggio, ma il match termina in parità. Punto prezioso per i salentini, soprattutto dopo la vittoria del Monza sul campo della Cremonese nel match delle 15.

Lecce-Milan: highlights, tabellino e classifica

LECCE-MILAN 2-2

3′ autogol Theo Hernandez, 23′ Baschirotto, 58′ Leao, 70′ Calabria

La classifica: Napoli 47, Milan 38, Juventus 37, Inter 34, Lazio 31, Atalanta 31, Roma 31, Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 23, Monza 21, Lecce 20, Bologna 19, Empoli 19, Salernitana 18, Sassuolo 16, Spezia 15, Verona 9, Sampdoria 9, Cremonese 7.