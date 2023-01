UFFICIALE | Sconfitta fatale, salta un’altra panchina

Un altro esonero in Serie A: la Cremonese solleva dall’incarico Massimiliano Alvini dopo il ko col Monza

Sette punti in diciotto partite: un bottino troppo magro per la Cremonese che esonera Massimiliano Alvini dopo il ko interno con il Monza.

Si rivela fatale la sconfitta col Monza per Massimiliano Alvini: poche ore dopo il ko con i brianzoli, impostisi per 3-2 allo ‘Zini’ di Cremona, il club grigiorosso ufficializza l’esonero dell’allenatore ex Reggiana.

Troppo pochi gli appena 7 punti raccolti nelle prime diciotto partite giocate in campionato. La Cremonese non vuole lasciare nulla di intentato nella corsa per non retrocedere, e allora si cambierà allenatore.

Cremonese ko, esonerato Alvini

“U.S. Cremonese comunica di aver sollevato Massimiliano Alvini e il suo staff dalla conduzione tecnica della prima squadra” recita la nota del club che “desidera ringraziare l’allenatore e i suoi collaboratori per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto nel corso di questi mesi”.

Ora per la Cremonese può aprirsi un nuovo capitolo: al posto di Alvini, in panchina, dovrebbe arrivare l’esperto Davide Ballardini, a spasso dopo le ultime esperienze alla guida del Genoa.