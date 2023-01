L’erede di Dumfries con lo scambio: sacrificio estivo

Il calciomercato dell’Inter vedrà un rinforzo sulla corsia di destra: l’erede di Dumfries sarà una sorpresa

La sfida contro l’Hellas Verona, ora in corso, per cercare di racimolare terreno su chi come la Juve ha rallentato la corsa al vertice.

L’Inter è chiamata ad una seconda parte di stagione da assoluta protagonista, visto che negli ultimi mesi del 2022 la squadra di Simone Inzaghi ha deluso, staccandosi dai club nella parte alta della classifica. Adesso, però, Beppe Marotta è pronto e ben focalizzato su quelle che già a gennaio potrebbero essere le operazioni giuste da portare a termine. Tra entrate ed uscite, un nodo che andrà sciolto in vista di giugno è invece quello legato a Denzel Dumfries. Il terzino olandese ha conquistato tutti in quel di Milano al punto che, dopo un inizio stentato, è esploso attirando su di sé l’attenzione di diverse società europee. Premier League e non solo, i nerazzurri chiederanno non meno di 40 milioni. Ma chi per sostituirlo? I nomi che si sono susseguiti negli ultimi mesi sono molteplici, la dirigenza del club di Zhang è a caccia dell’occasione giusta a costi sostenibili, senza colpi di testa o spese folli. Ecco perché una sorpresa per la ‘Beneamata’ potrebbe arrivare dalla Germania, con un profilo su tutti che può avvicinarsi ai colori nerazzurri grazie a Robin Gosens.

Post Dumfries ‘grazie’ a Gosens: talento dalla Germania

Sì, perché sulla corsia opposta quella del tedesco sarebbe una partenza tutt’altro che inaspettata.

Già vicino al Bayer Leverkusen durante la scorsa estate, l’ex atalantino potrebbe effettivamente spingere per fare ritorno in Germania. Una carta che può risultare vincente nella corsa a Ridle Baku, talento del Wolfsburg classe 1998. Ideale nel 3-5-2 di Simone Inzaghi e sotto contratto con la società tedesca fino al 30 giugno 2025, l’esterno può partire per circa 20 milioni di euro. Una cifra abbordabile e congrua, vista anche la giovane età del talento cresciuto nelle giovanili del Magonza. Offerta cash o l’inserimento di Gosens, l’Inter può percorrere due strade ma Baku può effettivamente rimpiazzare Dumfries a partire dal prossimo giugno.