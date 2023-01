Napoli-Juve, Di Canio asfalta Allegri: “Solo in Italia”

Uno dei tanti doppi ex della sfida non risparmia critiche al tecnico bianconero per l’atteggiamento mostrato dalla sua squadra

È il giorno di Napoli-Juventus, la supersfida del ‘Maradona‘ che potrebbe dire molto sulle rinnovate ambizioni di scudetto della Juventus, reduce da otto gare consecutive senza subire reti e a questo punto candidata alla rincorsa verso la vetta, saldamente occupata dai partenopei.

Dopo esser stato investito da un mare di critiche nel caldissimo, per i colori bianconeri, autunno – ottobre e novembre hanno visto la Juve collezionare figuracce in Champions, fallendo la qualificazione agli ottavi di finale – il tecnico toscano ha rimesso in piedi una barca che ormai sembrava andare alla deriva. Pur spesso criticato per il non eccezionale gioco messo in mostra, Allegri ha indubbiamente saputo dare una sua identità alla squadra, che ormai sembra imperforabile. Per qualcuno però, tutto ciò non basta.

Di Canio scalda Napoli-Juve: che frecciata ad Allegri!

“Certi atteggiamenti puoi permetterteli solo in serie A perché ci sono, poi, avversari che il gol se lo fanno da soli. E questo Allegri lo sa e quindi per lui quello che conta è difendersi e basta. Ma dove si può accettare una squadra che ha chiaramente come unico obiettivo quello di non prendere gol? Solo in Italia una squadra che gioca come la Juventus può essere in lotta per un titolo“, ha incalzato Paolo Di Canio dai microfoni de ‘Il Mattino’.

Il doppio ex di Napoli e Juve ha poi in qualche modo rincarato la dose facendo un confronto com le ‘piccole’ della Premier League. Che comunque, a suo dire, esprimerebbero comunque più gioco dei bianconeri: “Allegri è bravo a fare quello che sa fare, ma in Inghilterra pure l’ultima in classifica come il Southampton o una neopromossa come il Nottingham propongono calcio“, ha concluso.