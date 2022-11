Champions, super Giroud trascina il Milan agli ottavi! Alla Juve non basta Bonucci

Missione compiuta per il Milan, che travolge il Salisburgo. La Juve cade con onore e riabbraccia Chiesa dopo 297 giorni di assenza dai campi

Nella notte di San Siro, dove il Milan si giocava l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, i Campioni d’Italia non tradiscono le attese travolgendo il Salisburgo con un sonoro 4-0. Dopo un primo tempo – concluso comunque in vantaggio per 1-0 – in cui gli austriaci si sono anche resi pericolosi dalle parti di Tatarusanu, nella ripresa i rossoneri dilagano con le reti di Krunic, ancora di Giroud – già autore del primo gol – e di Junior Messias al 91′.

A Torino sconfitta in qualche modo indolore per la rabberciata Juve di Max Allegri, che anzi tiene testa al PSG per larghi tratti del match. Alla fantastica rete di Mbappé al 13′ – il povero Gatti è stato oggetto di diversi meme sui social nell’occasione – aveva risposto in spaccata capitan Bonucci al 39′. Poi, nella ripresa, 5′ prima del rientro in campo di Federico Chiesa a 297 giorni di distanza dall’infortunio subìto in Roma-Juve, il gol di Nuno Mendes che condanna i bianconeri alla sconfitta. Il PSG vince ma da Haifa, dove era impegnato il Benfica, è arrivata la clamorosa notizia dell’1-6 finale a favore dei lusitani, che così chiudono clamorosamene al primo posto il Girone H.

Milan-Salisburgo 4-0 e Juventus-PSG 1-2: i tabellini

MILAN – SALISBURGO 4-0 14′ e 57′ Giroud, 46′ Krunic, 91′ Messias

JUVENTUS – PSG 1-2 13′ Mbappé, 39′ Bonucci, 69′ Nuno Mendes