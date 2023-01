Intreccio Juve-Barcellona: il colpaccio fa godere anche Allegri

Il calciomercato di Juventus e Barcellona è pronto ad intrecciarsi a giugno: cessione e super colpo

Il 2023 della Juventus non poteva iniziare meglio. Il secondo posto in campionato e la possibilità, domani, di avvicinare il Napoli nel big match del ‘Diego Maradona’.

Attenzione, però, anche al calciomercato e alle possibilità che il futuro riserverà al gruppo di Massimiliano Allegri. Secondo quanto viene riportato oggi da ‘Don Balon’, il Barcellona avrebbe in mente scelte ben precise in ottica mercato per la prossima stagione. Una rivoluzione che continua lentamente e che, a distanza, può coinvolgere anche la Juventus. Sì, perchè il quotidiano spagnolo sostiene come tra le prossime mosse del presidente Joan Laporta vi sia un cambiamento importante sulla corsia mancina di difesa. Solo Alejandro Balde pare sicuro di rimanere in vista della stagione 2023/24: Jordi Alba e Marcos Alonso tornano prepotentemente sul taccuino delle uscite. Il 33enne cresciuto nelle giovanili catalane, sia per il lauto ingaggio che per le prestazioni deludenti, saluterà i blaugrana tra sei mesi. Ad un anno dalla scadenza, quella di Jordi Alba può essere quindi un’occasione ghiotta per la Juventus che ricerca da tempo un nuovo laterale mancino di spessore, da alternare (o in sostituzione) di Alex Sandro.

Jordi Alba e non solo: s’infiamma l’asse Juve- Barça

L’addio del nazionale spagnolo aprirerebbe alla firma di Alejandro Grimaldo, gioiello del Benfica che andrà via a parametro zero a giugno.

Grimaldo piace da tempo anche alla Juventus che lo ha provato a regalare ad Allegri in più occasioni. Una pista che pare destinata a sfumare ma che favorirebbe la ‘Vecchia Signora’ per l’assalto a Jordi Alba. Un intreccio all’orizzonte, dunque, sull’asse Torino-Barcellona: la decisione di puntare forte su Grimaldo aprirà ad uno scenario già battuto negli ultimi anni per la corsia mancina della ‘Vecchia Signora’. 19 le presenze di Jordi Alba con la squadra di Xavi in questa stagione: 1 rete e 3 assist vincenti all’attivo per il classe 1989.