La Juventus tenta il grande colpo: Xavi ora trema

Il calciomercato invernale sta per entrare nella sua fase più calda, permettendo alle società di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

Uno dei club più attivi in questo senso è la Juventus, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Allegri. I bianconeri, dopo un avvio di stagione tutt’altro che positivo, hanno invertito la rotta inanellando otto vittorie consecutive, conquistando il secondo posto in campionato. Proprio per questo motivo, la dirigenza sta cercando di aggiungere qualità alla rosa, in modo da provare a rimanere aggrappato alla lotta scudetto fino alla fine.

La Juventus guarda in Spagna: piace Ferran Torres

Come detto, la Juventus sta cercando calciatori di qualità da aggiungere alla rosa del tecnico livornese, con l’obiettivo che sembra essere stato individuato.

Stando a quanto riporta il portale fichajes.net, infatti, la vecchia signora avrebbe messo nel proprio mirino Ferran Torres, ala spagnola del Barcellona classe 2000. Il calciatore, arrivato un anno fa dal Manchester City per circa 55 milioni di euro, non sta trovando molto spazio con Xavi, specialmente dopo il recupero di Ansu Fati. Per questo, non è da escludere una sua partenza già in questa sessione di mercato, con la Juventus che monitora costantemente la situazione. Sul classe 2000, però, c’è anche il forte interesse dell’Arsenal, che sta pensando di aggiungerlo alla propria rosa per cercare di blindare il primato in Premier League. La Juventus sembra intenzionata a provarci sin da subito ma, qualora non si riuscisse a portarlo a Torino in questo mese di gennaio, non è da escludere che la società bianconera torni alla carica nel prossimo mercato estivo. L’avventura di Ferran Torres al Barcellona sembra giunta ai titoli di coda dopo soli dodici mesi dal suo arrivo.