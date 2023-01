Duello fra Pioli e Mourinho: che lotta per il centrocampista

Stefano Pioli, allenatore del Milan, e Josè Mourinho, tecnico della Roma, potrebbero sfidarsi per il profilo di Sander Berge, centrocampista dello Sheffield United

Il Milan di Stefano Pioli, nella serata di ieri, ha maturato una cocente sconfitta a San Siro contro il Torino di Ivan Juric.

Dopo la figura non troppo onorevole dell’Inter di Simone Inzaghi, costretta ai supplementari contro una squadra di Serie B, il Parma in questo caso, il Diavolo è riuscito a fare di peggio facendosi eliminare dai granata sempre nei trenta minuti aggiuntivi, potenzialmente letali visti anche i molti impegni in queste settimane convulse di ripresa del calcio giocato dopo lo stop per il mondiale in Qatar. Inoltre il mese di gennaio vuol dire anche calciomercato. Il Milan di Pioli e Maldini sono al lavoro soprattutto in vista della prossima estate dove i nomi sul taccuino sono già diversi. Uno di questi risponderebbe al profilo di Sander Berge, centrocampista dello Sheffield United in scadenza di contratto nel 2024 sul quale si è posato l’interesse anche della Roma di Josè Mourinho, a caccia di rinforzi in mediana visti i problemi avuti finora. Le ultimissime notizie di calciomercato sul Milan di Stefano Pioli e Paolo Maldini

Calciomercato, che duello fra Milan e Roma per Sander Berge

Sander Berge, che negli anni scorsi era stato seguito anche dalla Fiorentina, è un classe 1998. Il giocatore, compagno di nazionale di Erling Braut Haaland essendo norvegese, è dotato di una grande fisicità e forza, vista l’altezza che sfiora i 2 metri, ma allo stesso tempo ha anche una buona tecnica che ne fanno all’occorrenza un regista di tutto rispetto.

La valutazione è di circa 15 milioni di euro, ma visto il contratto in scadenza nel 2024, Milan e Roma potrebbero provare a tirare un po’ il prezzo del calciatore.