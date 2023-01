Bennacer a Casa Milan: firma imminente

Il calciomercato invernale è entrato nel vivo, ma per le società è tempo di pensare anche ai rinnovi contrattuali dei rispettivi calciatori.

Il calciomercato di riparazione sta per entrare nella sua fase più calda, con le società pronte a rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

Oltre a possibili nuovi acquisti e cessioni, molti club stanno iniziando a pensare anche ai rinnovi contrattuali dei rispettivi calciatori, specialmente per coloro ritenuti indispensabili per il progetto tecnico. Per quanto riguarda il discorso legato ai rinnovi contrattuali, la squadra più attiva è senza dubbio il Milan, che vuole blindare i calciatori ritenuti importanti nello scacchiere tattico di mister Pioli. Proprio per questo, la società ha deciso di accelerare per il rinnovo del centrocampista algerino.

Bennacer arrivato a Casa Milan: firma in arrivo

Come detto, oltre a pensare a possibili nuovi acquisti, il Milan è molto attivo sul fronte rinnovi, tanto che il centrocampista algerino sta per apporre la firma sul nuovo accordo.

Si tratta ovviamente di Ismael Bennacer, centrocampista classe 1997. Il ragazzo, infatti, è arrivato a Casa Milan per mettere nero su bianco il nuovo contratto. Il nuovo accordo scadrà nel 2027, con l’algerino che percepirà circa 4,2 milioni di euro netti a stagione più bonus. Nel nuovo accordo è prevista una clausola da 50 milioni di euro, che entrerà in vigore nel 2024. Si tratta di un rinnovo fondamentale per i rossoneri, con la dirigenza e il tecnico che stanno dimostrando di credere molto nel centrocampista. In attesa del mercato in entrata e in uscita, la società ha spento tutte le voci riguardanti Bennacer, che è destinato ad indossare il rossonero ancora per molto tempo.