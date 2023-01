Dieci milioni per il nuovo bomber: Simeone ‘scippa’ la Serie A

Le big della Serie A monitorano a lungo profili da urlo per rinforzare le rispettive rose: Simeone vuole anticipare le concorrenti

Novità interessanti per i maggiori club italiani, come Juventus e Milan, che sono sempre molto attive sul fronte calciomercato. Attenzione, però, sempre a “El Cholo” Simeone che intende rinforzare la rosa dell’Atletico Madrid dopo il possibile addio di Joao Felix nei prossimi giorni. Il talentuoso giocatore portoghese sarebbe ad un passo dal Chelsea con l’operazione che sarà fatta al momento soltanto in prestito. Il rapporto tra i due non è mai stato entusiasmante e così ci sarà il suo addio.

Così lo stesso allenatore dell’Atletico Madrid starebbe pensando al colpo in attacco: nel mirino ci sarebbe l’attaccante olandese del Barcellona, Memphis Depay, che non sembra rientrato nel progetto tecnico di Xavi. Già in estate è stato vicinissimo all’addio, ma ora potrebbe concretizzarsi la cessione anticipando le dirette concorrenti della Serie A. Lo stesso attaccante blaugrana è stato accostato a Juventus e Milan, ma per il momento sono soltanto suggestioni di mercato. Come svelato dalla trasmissione spagnolo “El Chiringuito”, l’Atletico Madrid potrebbe lasciarlo subito partire mettendo sul piatto 10 milioni di euro. Il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno e, per non perderlo a parametro zero, il Barcellona avrebbe fissato il prezzo a gennaio.

Calciomercato, Depay verso l’addio

Soltanto 116 minuti collezionati in Liga con la maglia blaugrana per l’olandese voluto a tutti i costi dall’ex allenatore del Barcellona Ronald Koeman. Ora Depay vorrebbe giocare con maggiore continuità per mettersi ancora in mostra: il classe 1994 non vede l’ora di cambiare squadra, ma al momento non c’è ancora una destinazione ben precisa. L’Atletico preme ancora per averlo subito in rosa.

I prossimi giorni saranno decisivi con l’addio imminente di Joao Felix, pronto a cambiare aria dicendo addio all’Atletico Madrid vista la convivenza forzata con lo stesso Simeone. Un intreccio suggestivo con le big della Serie A, che hanno monitorato a lungo lo stesso profilo dell’attaccante olandese.