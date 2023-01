Dumfries se ne va davvero: l’Inter dice sì allo scambio

Denzel Dumfries è pronto a dire addio all’Inter. In panchina contro il Napoli, scambio da urlo per il laterale olandese

Novità importanti per il futuro di Dumfries, che non è partito dal primo minuto nel big-match giocato a San Siro contro il Napoli. Simone Inzaghi gli ha preferito Darmian per arginare le qualità del Napoli sulla corsia destra, ma ora il laterale olandese è pronto già a fare le valigie per una nuova avventura suggestiva. Accostato a lungo dal Chelsea, Dumfries potrebbe scegliere un’altra destinazione a sorpresa.

Come svelato dal portale Tz, il laterale francese del Bayern Monaco, Benjamin Pavard starebbe pensando all’addio in estate. In caso di addio, così il club bavarese avrebbe in mente varie alternative, tra cui quella di Denzel Dumfries dell’Inter. La società nerazzurra lo valuta intorno ai 40 milioni di euro visto il suo contratto fino al 2025: in questo modo potrebbe esserci anche l’idea di uno scambio davvero entusiasmante con l’inserimento del francese Pavard nella trattativa.

Inter, Dumfries pronto per una nuova sfida

Già da diverso tempo la società nerazzurra starebbe pensando ad una cessione eccellente per risanare il bilancio. Il laterale olandese, anche in gol al Mondiale in Qatar, è l’indiziato numero uno per andare così a recuperare un tesoretto importante anche per possibili acquisti futuri.

Un’idea davvero entusiasmante con l’Inter sempre molto attiva tra acquisti e cessioni da urlo. Il club nerazzurro potrebbe così sacrificare Dumfries per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi con nuovi profili, come quello di Benjamin Pavard che può essere utile anche nella difesa a tre dello stesso allenatore dell’Inter. Nella sua carriera ha ricoperto più ruoli per essere così sempre pronto ad ogni possibile cambio di sistema di gioco. L’Inter continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato con idee avvincenti per provare così a tornare protagonista fino in fondo anche in Champions League.