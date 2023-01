Corsa scudetto, l’ex bianconero è sicuro: “La Juve c’è”

I risultati dell’ultimo turno di campionato hanno riacceso le speranze scudetto di tante squadre, Juventus compresa

Spinta idealmente da tutta l’Italia calcistica ad eccezione della parte napoletana della penisola, l’Inter ha compiuto la sua missione battendo la capolista Napoli e riaprendo di fatto la corsa scudetto.

La formazione partenopea, ancora saldamente prima, ha visto però assottigliarsi il vantaggio in classifica. Le due milanesi, ma a maggior ragione anche la Juve – che precede di un punto i nerazzurri nella graduatoria – possono ora legittimamente coltivare il sogno di una clamorosa rimonta. Ne è fermamente convinto Angelo Di Livio, ex giocatore della stessa Juve e della Fiorentina, che ha parlato della lotta al titolo nel corso di un’intervista a Notizie.com.

Di Livio sulla corsa scudetto

“Una cosa è assolutamente certa:i risultati dell’ultima giornataci dicono che il campionato si è riaperto. E in questo momento sono davvero tante le squadre che possono lottare per il titolo. La notizia del giorno è la sconfitta del Napoli. La prima in campionato. Una battuta d’arresto che ci può stare, soprattutto perchè arrivata su un campo difficile come quello dell’Inter. È chiaro che gli azzurri continuano ad essere in testa e a fare bene. Ma ora la classifica si è accorciata“, ha esordito l’ex ‘Soldatino’.

“La squadra di Inzaghi dopo la vittoria contro il Napoli torna prepotentemente in corsa nella lotta scudetto e fa anche un favore alle altre, al Milan e anche alla Juve che, zitta zitta, pur non brillando e facendo tanta fatica, è tornata i a recitare un ruolo da protagonista in classifica. A mio modo di vedere i bianconeri possono dire la loro anche nella corsa scudetto. Soprattutto se recupereranno i tanti infortunati“, ha concluso l’ex calciatore.