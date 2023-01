C’è già il prezzo: dal PSG al Milan a gennaio

Il calciomercato del Milan è pronto ad entrare nel vivo: proposta allo scadere, può lasciare il PSG per i rossoneri

La vittoria sulla Salernitana ed il successo dell’Inter sul Napoli ha riavvicinato il Milan alla vetta della Serie A. 5 le lunghezze che separano i rossoneri dalla squadra di Spalletti.

Il ‘Diavolo’ è tuttavia già orientato verso i possibili colpi di calciomercato. L’esigenza maggiore vede sicuramente l’attacco come reparto da rinforzare nell’immediato.Secondo quanto riportato da ‘Le10sport.com’, le manovre di mercato del PSG ripartiranno nei prossimi giorni dalle cessioni. Ed uno dei nomi ricorrenti per l’eventuale addio è quello di Pablo Sarabia, rientrato a Parigi dal prestito allo Sporting e che sta trovando relativamente poco spazio agli ordini di Galtier. 24 presenze, soprattutto a gara in corso, ma solo 875′ in campo con 2 reti ed 1 assist. Un bottino abbastanza scarso: il quotidiano francese sostiene come sia già sopraggiunta un’offerta da un club straniero, anche se non viene rivelato il nome. Ed il Milan potrebbe pensarvi nell’ultima settimana di gennaio, ad una condizione.

Milan-Sarabia, la richiesta del PSG: ‘dipende’ da Ibra

Se le condizioni di Ibrahimovic non dovessero lasciare tranquillo lo staff medico rossonero e Origi non dovesse dare garanzie in tal senso, allora l’assalto a Sarabia potrebbe diventare un’ipotesi concreta per il ‘Diavolo’.

Un jolly offensivo che farebbe sicuramente al caso di Pioli per il prosieguo della stagione. Ed il PSG, in tal senso, avrebbe già fissato il prezzo per il 30enne di Madrid. Di fronte ad una proposta da 10 milioni di euro, il club di Al-Khelaifi acconsentirebbe all’addio immediato del classe ’92, cresciuto calcisticamente nel Real Madrid. Situazione dunque in divenire, con il Milan pronto ad avvicinarsi al talento del PSG regalandolo a Pioli, alle giuste condizioni, nell’ultima settimana del mercato di gennaio.